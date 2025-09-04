Зеленский раскрыл связанную с ЕС гарантию безопасности для Украины

Украинские власти видят вступление страны в Европейский союз (ЕС) одной из гарантий безопасности для Киева. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих», трансляция которой ведется на YouTube.

По его словам, вступление в организацию станет экономической, политической и геополитической гарантией безопасности для Украины. Глава государства также подчеркнул, что присоединение Киева к ЕС вынесено в отдельный пункт в украинском подходе к предоставляемым гарантиям.

«Среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском союзе — для нас это обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности. Поэтому в нашем подходе это важный момент, который вынесен в отдельный пункт», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что армии европейских стран точно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности. При этом он добавил, что США также являются одним из гарантов безопасности Киева.