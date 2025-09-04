Зеленский ответил на приглашение Путина в Москву

Владимир Зеленский ответил на приглашение президента России Владимира Путина на переговоры в Москву.

Об этом он высказался после встречи «коалиции желающих» в Париже 4 сентября.

«Американские партнеры сказали, что Путин пригласил меня в Москву», - заявил глава киевского режима.

Он также добавил, что считает, что Путин не хочет встречи, поэтому приглашает его в Москву.

По мнению Зеленского, со стороны России не видно «никакого желания» прекратить военный конфликт.

Путин высказался о возможной встрече с Зеленским

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве. Об этом он высказался на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Позже глава МИД Украины Андрей Сибига ответил отказом на приглашение Путиным в Москву украинского лидера. Дипломат назвал это неприемлемым предложением.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.