Зеленский обсудил с Трампом давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом обсудил тему усиления давления на Россию.
Его слова передает издание «Интерфакс-Украина».
Он выразил уверенность, что урегулирования удастся достигнуть, если лишить Москву денег и ресурсов.
На той же пресс-конференции Зеленский также рассказал, что армии стран Европы точно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности. По его словам, США также являются частью гарантий безопасности.