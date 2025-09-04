Додик сделал неожиданное заявление на фоне грядущего референдума

Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик пригрозил, что республика объявит о независимости в случае, если на нее будут продолжать оказывать давление. Об этом пишет РБК.

Политик заметил, что он и его сторонники полны решимости пойти на этот шаг, «воспользоваться возможностью».

Напомним, что боснийский суд в феврале 2025 года приговорил Додика к году тюрьмы и запретил в течение шести лет занимать государственные должности

Юристы объяснили свое решение тем, что президент не исполнял решения Кристиана Шмидта, верховного представителя по Боснии и Герцеговине, контролирующего исполнение положивших конец войне в БиГ Дейтонских соглашений.

Додик отказался покидать должность, не признает решения Шмидта и требует отстранить его.

На фоне политического кризиса в БиГ в октябре в Республике Сербской пройдет референдум о доверии Додику.

Додик заявил о планах посетить Россию

Вопрос на нем будет сформулирован так: «Принимаете ли вы решения невыбранного иностранца Кристиана Шмидта и постановления неконституционного суда БиГ, вынесенные против президента Республики Сербской, а также решение избирательной комиссии БиГ об отзыве мандата у президента Республики Сербской?».