Стало известно, где состоится прощание с Джорджо Армани

Похороны легендарного итальянского модельера Джорджо Армани пройдут в непубличном формате, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Armani Group.

Модельер скончался 4 сентября 2025 года в окружении родных и близких.

В пресс-службе уточнили, что прощание с мастером пройдет в Милане в выставочном центре модного дома Armani/Teatro.

Похороны Армани пройдут в частном порядке.

Известный как Король Джорджо (итал. Re Giorgio), Армани первым в мире начал разрабатывать наряды специально для красных дорожек кинофестивалей, кинопремий и других подобных светских мероприятий.

В 2007 году первым в мире провел онлайн-трансляцию показа мод.

Стал первым дизайнером, запретившим моделям с индексом массы тела ниже 18 работать с ним после того, как модель Ана Каролина Рестон уморила себя голодом на фоне нервной анорексии.

Армани следил за каждой деталью своей коллекции и за всеми аспектами своего бизнеса, от рекламы до укладки волос моделей перед выходом на подиум, участвовал во всех мероприятиях.

Умер модельер Джорджо Армани

Некоторое время назад, заметили журналисты, 91-летний модельер почувствовал себя плохо и был вынужден отказаться от участия в Неделе мужской моды в Милане в июне. По их данным, это был первый случай в карьере Армани, когда он пропустил выступление на подиуме.