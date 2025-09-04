На Западе заявили о возможности приезда Зеленского в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы приехать в Москву для потенциальной встречи с российским главой Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа. Такую возможность допустил корреспондент Bloomberg Оливер Крук.

По словам журналиста западного агентства, ему сложно представить, что Зеленский мог бы посетить российскую столицу. И в то же время, как указал Крук, в последнее время украинский глава стал прислушиваться к рекомендациям Трампа.

«После катастрофической встречи в Овальном кабинете Зеленский сменил тактику. Теперь, когда Трамп говорит: "Прыгай", Зеленский отвечает: "Как высоко?" и прыгает даже выше», — счел корреспондент Bloomberg.

Крук также добавил, что украинский президент мог бы рассмотреть вероятность приезда в столицу России, поскольку такой поступок был бы зрелищным.

Ранее сообщалось, что Путин допустил встречу с Зеленским. Российский глава пригласил украинского политика в Москву.

Перед этим стало известно, что президент России и его американский коллега не договаривались о проведении встречи с Зеленским во время саммита на Аляске. Об этом заявил помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.