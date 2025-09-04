Посол Палестины в Москве: страна благодарна России за поддержку

Палестина благодарна России за ее поддержку и солидарность в урегулировании палестинского вопроса. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

© CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags

Палестинский дипломат на мероприятии в посольстве в Москве, посвященном защите прав палестинского народа, произнес свою речь на двух языках - арабском и русском.

"Мы собрались сегодня, чтобы направить послание всем неравнодушным и всему мировому сообществу. Руководство России, ее народ стоят на стороне права и справедливости, значит со стороны Палестины. Передаю вам приветствие президента Махмуда Аббаса в знак благодарности за вашу поддержку и солидарность", - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что Палестина призывает "положить конец" действиям Израиля против палестинского народа.

В свою очередь глава арабского дипломатического корпуса в РФ, посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати выразил благодарность России "за поддержку права Палестины на независимость".

В начале мероприятие дипломаты нескольких иностранных государств в Москве вместе с послом Палестины в РФ возложили цветы к мемориалу, посвященному нынешней ситуации в Газе. Затем прозвучали гимны Палестины и России. Прошла минута молчания в память о жертвах в Газе.