Каллас сделала дерзкое заявление о словах Путина

Глава евродипломатии Кая Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности Евросоюза назвала слова президента России Владимира Путина о победе Советского Союза и Китайской Народной Республики (КНР) над нацизмом во Второй мировой "чем-то новеньким".

«Россия обращалась к Китаю и говорила: "Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм", а я подумала: "Окей, это что-то новенькое"», - поделилась своей точкой зрения она.

По мнению Каллас, у тех людей, которые знают историю, эти заявления вызовут массу вопросов.

Президент РФ Владимир Путин в преддверии официального визита в Китайскую Народную Республику (КНР) в интервью агентству Cиньхуа заявил, что народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери. Глава российского государства отметил, что Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки исказить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, добавив, что в некоторых странах Запада де-факто идет пересмотр ее итогов, фальсифицируется историческая правда.

Члены ШОС 1 сентября в заявлении по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней была одержана благодаря сплочению всех миролюбивых государств.

Президент РФ Владимир Путин 3 сентября завершил четырехдневный визит в Китайскую Народную Республику (КНР). Российский лидер принял участие в саммите ШОС и в торжествах, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны, а также провел серию встреч с мировыми лидерами.

Каллас отреагировала на встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Масштабный парад прошел 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине с участием тысяч военных КНР, более ста самолетов и сотен единиц наземной техники НОАК. Власти ранее рассказывали о том, что весь арсенал, который показан на параде 2025 года, произведен в Китайской Народной Республике и уже стоит на вооружении страны.

На параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина присутствовали лидеры 26 иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.