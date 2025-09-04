В Париже прошла встреча Зеленского и Уиткоффа

Владимир Зеленский встретился в Париже со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее в Париже с Уиткоффом встретились секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, они обсудили практическую реализацию гарантий безопасности для Украины.

«Зеленский отправился на встречу с Уиткоффом. По состоянию на данный момент она уже завершилась», — отметил Никифоров.

Пресс-секретарь не посчитал нужным раскрыть, о чем говорили стороны, пояснили журналисты.

Ранее западные СМИ сообщили, что встреча Зеленского и Уиткоффа станет продолжением переговоров, которые состоялись в Вашингтоне 18 августа.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских государств. В ходе встречи американский политик уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО.

Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «путинской пропаганды»

Глава США подчеркнул, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.