Зеленский раскрыл подробности заседания «коалиции желающих»

Украина с «коалицией желающих» скоординировали гарантии безопасности в рамках заседания участников объединения в Париже.

Об этом написал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на Земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности», — написал он.

По его словам, все лидеры объединены стремлением завершить конфликт «надежным миром и долговременной безопасностью».

AFP: участники встречи "коалиции желающих" проводят переговоры с Трампом

Ранее правительство Британии сообщило, что участники «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности. Премьер-министр королевства Кир Стармер поблагодарил военные ведомства «коалиции желающих» за их постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания воинского контингента на Украине в случае прекращения огня.