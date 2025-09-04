Раскрыты детали о новом возвращении россиян с Украины

На белорусско-украинской границе 10 семей из России и Украины воссоединились с близкими. Детали нового возвращения граждан раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Как уточнила омбудсмен, в четверг, 4 сентября, процесс воссоединения семей происходил по формуле «пять на пять».

Известно, что мероприятие состоялось в Гомельской области Белоруссии с участием представителей Международного комитета Красного Креста и белорусской стороны.

«Все мероприятия, которые мы проводим, в том числе и гуманитарного плана, проходят зеркально на паритетных началах», — обозначила Москалькова.

Ранее сообщалось, что несколько россиян не могли вернуться с Украины из-за закрытия границы. Кроме того, у них закончились сроки действия паспортов и деньги.