Трамп завершил видеоконференцию с Зеленским и лидерами Евросоюза

Президент США Дональд Трамп завершил видеоконференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным Reuters, в разговоре Трамп потребовал от лидеров Евросоюза отказаться от закупок российской нефти и «оказать экономическое давление» на Китай за поддержку России.

Заседание «коалиции желающих» прошло сегодня в Елисейском дворце в Париже. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона на встрече присутствовали Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

Как писала газета The New York Times, политики обсудят, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику. Германия же рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила три основные задачи заседания «коалиции желающих»: превращение Украины в «стального дикобраза», создание многонациональных сил для Украины при поддержке США и укрепление оборонной позиции Европы.