Умер модельер Джорджо Армани

Легендарный модельер Джорджо Армани, основатель бренда Giorgio Armani, умер на 92-м году жизни. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на источники.

Дата и место похорон, причина смерти пока не называются. Вместе с тем, известно, что в последнее время здоровье «короля моды» существенно ухудшилось.

«Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям, различным и всегда новым проектам», — отметили журналисты.

В Грузии резко ответили на требования Евросоюза

© David Mdzinarishvili/EPA/TACC

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности властей страны отказаться от безвизового режима с Европейским союзом в случае ультиматума. Его заявление прозвучало после получения официального письма от Еврокомиссии по вопросам миграции, сообщает Sputnik Грузии.

В запросе содержится просьба предоставить информацию о выполнении ключевых условий для сохранения визовой либерализации, среди которых — отмена закона об «иноагентах» и запрет пропаганды ЛГБТ* (* -международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Рютте сделал резкое заявление в адрес России

Россия якобы не имеет права голоса в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины в качестве возможной гарантии безопасности для Киева после окончания конфликта.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, его слова приводит Le Monde.

«Почему нас должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине? Это суверенное государство. Не им, Россия не имеет к этому никакого отношения», — резко высказался генсек.

Еще одна страна захотела вступить в БРИКС

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон сообщил о рассмотрении вопроса вступления страны в БРИКС, отметив значимость организации для экономического развития региона.

По его словам, Лаос проявляет интерес к вступлению в объединение БРИКС и в настоящее время изучает этот вопрос, передает ТАСС.

Сипхандон заявил об этом на бизнес-диалоге «Россия – Лаос» в рамках Восточного экономического форума.

В США призвали принять «решительные меры», чтобы не пустить РФ в один регион

Соединенные Штаты не должны позволить Россию и Китаю добывать ресурсы в Антарктике.

С таким призывом выступил журнал The National Interest.

«Соединенные Штаты должны принять решительные и активные меры для укрепления своих позиций в Антарктике и не допустить расширения доступа Китая и России к огромным неиспользованным ресурсам», — говорится в тексте.

Захарова объяснила жалобы президента Финляндии на страны ШОС

Финляндии обидно быть членом диктаторского блока НАТО, Хельсинки утратили свой суверенитет, поэтому президент страны Александр Стубб так обеспокоен взаимодействием стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Понимаю, что Финляндии обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС», — подчеркнула она.

Российская разведка сообщила об одержимости Мерца одной идеей

Канцлер Германии Фридрих Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии в 1945 году.

Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», — отметили в СВР.

Украина сбросила управляемые авиабомбы на российские объекты

© ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA/TACC

Украина сбросила четыре управляемые авиабомбы на российские объекты. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны (МО) России.

Минобороны не уточнило, к какому типу относились сброшенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасы. Также неизвестно, какие именно объекты пытались атаковать ВСУ. По данным МО, все сброшенные бомбы были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО).

Российскому школьнику после первого сентября грозит пожизненное заключение

В Подмосковье арестовали подростка за совершение теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, ночью 1 сентября на 47 километре перегона «Гжель-Овражки» 17-летний подросток, действуя по указанию, поступившему через один из мессенджеров от неизвестного, совершил поджог релейного шкафа. После чего он скрылся с места преступления.

Раскрыты подробности убийства внуком своей бабушки в Москве

Стали известны подробности убийства внуком своей 89-летней бабушки утром 4 сентября на юго-востоке Москвы.

Как стало известно «МК», ужасный инцидент произошел около 5:30 в четырехкомнатной квартире на втором этаже дома на Братиславской улице. 36-летний мужчина, имеющий психические отклонения и состоящий на учете в ПНД, проснулся, пошел на кухню, взял нож и вернулся в комнату, где спал он и его бабушка.

Внук напал на спящую пенсионерку, ударив ее лезвием не менее 6 раз в область головы, шеи и груди. От криков и хрипов пострадавшей проснулись все остальные родственники, спавшие в соседних комнатах. Напуганный молодой человек, запачканный кровью, увидев ошеломленных родителей, братьев и сестру, быстро открыл дверь квартиры, выбежал на лестничную площадку и, спустившись со второго этажа, скрылся в неизвестном направлении.

