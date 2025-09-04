Экс-советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон считает, что европейцам не удастся предоставить Украине серьезные гарантии безопасности из-за множества внутренних проблем. Комментарий Бэннона опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Бэннон назвал заявления европейских политиков о гарантиях безопасности «веселым бла-бла-бла». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выходных заявила, что страны Европы разрабатывают «достаточно четкие планы» размещения военного контингента на Украине.

«А сегодня утром в Великобритании кризис: рынок облигаций буквально рвет их в клочья, они столкнулись с финансовым кризисом. Макрон и его правительство <…> на этой неделе тоже погрязли в кризисе, популярность Ле Пен стремительно растёт», - подчеркнул Бэннон.

Он добавил, что Германия уже находится в глубокой рецессии, а Франция и Британия «стремительно катятся в том же направлении». Экс-советник Трампа подчеркнул, что в Европе «серьезнейшая проблема» с массовой миграцией, а Британии грозит гражданская война.

Четвертого сентября европейские лидеры провели встречи «коалиции желающих» в Париже, чтобы обсудить гарантии безопасности для Киева. «Силы успокоения», по задумке Парижа и Лондона, могут стать одной из таких гарантий.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва поддерживает гарантии, основанные на «принципах неделимой безопасности». Всё остальное Лавров назвал «абсолютно безнадежным предприятием». Он отмечал, что на стамбульских переговорах в 2022 году Москва поддержала предложение, которое предполагало гарантии безопасности для Киева со стороны пяти постоянных членов Совета безопасности ООН - России, США, Китая, Британии и Франции.