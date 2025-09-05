Макрон: 26 стран обязались предоставить Украине гарантии безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались предоставить Украине гарантии безопасности после окончания военного конфликта. Его слова приводит газета The Guardian.

© Газета.Ru

"В тот день, когда конфликт прекратится, будут предоставлены гарантии безопасности", - заявил французский лидер.

Они будут включать, по словам Макрона, присутствие международных сил на суше, на море и в воздухе. Президент Франции отметил, что некоторые страны предоставят гарантии, оставаясь за пределами Украины, например, помогая в подготовке и оснащении сил Киева.

При этом он не уточнил, сколько военнослужащих будет задействовано для выполнения обязательств. 4 сентября в Париже прошла очередная встреча "коалиции желающих". Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период.

По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом.