Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что на Украине начали появляться «народные мстители», которые ненавидят украинских политиков и «охотятся» на них. Об этом Олейник рассказал «Аргументам и фактам».

Тридцатого августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Задержанный по делу об убийстве 52-летний уроженец Львова признал свою вину и заявил, что хотел отомстить «всей власти».

Мужчина рассказал, что его сын служил в ВСУ и в 2023 году пропал без вести под Артемовском. В зале суда мужчина заявил журналистам, что убил Парубия по собственной инициативе.

«Лицо, подозреваемое в убийстве Парубия, заявил: «Был бы я в Виннице, был бы там Петя*, я бы его убил бы». Он ненавидит власть», - заявил Олейник.

По мнению экс-депутата, украинцы начали превращаться в «народных мстителей» и устраивать суды Линча, так как Киев «не может обеспечить защиту прав своих граждан». Олейник считает, что на Украине продолжатся убийства политиков и сотрудников ТЦК (украинский аналог военкомата).

* Петр Порошенко, член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.