Западные СМИ обратили внимание на необычное авто Зеленского в Париже

В четверг, 4 сентября, в Париже пройдет саммит «коалиции желающих», участники которой обсуждают гарантии безопасности для Украины. Британская газета The Guardian обратила внимание, что Владимир Зеленский прибыл на встречу на очень большой машине.

Издание отмечает, что автомобиль Зеленского был гораздо больше, чем машины других участников саммита. По версии The Guardian, это может быть связано с мерами безопасности.

Газета добавила, что специальный посланник США Стив Уиткофф на некоторое время присоединился к участникам встречи. Его можно увидеть на фотографиях, сидящим в углу рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее СМИ сообщили, что в течение дня ожидается встреча с Уиткоффа с Зеленским. Можно предположить, что это часть подготовки к телефонному разговору с президентом США Дональдом Трампом, который состоится позднее, отмечает The Guardian.

Газета рассказала, что когда на саммите был объявлен перерыв на обед, Зеленский покинул встречу первым. На вторую половину дня у участников встречи «запланировано еще больше дел».