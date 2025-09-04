Стало известно о смерти 16 кандидатов перед муниципальными выборами в ФРГ

Главу избиркома на федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия Моника Виссман заявила, что перед выборами в регионе умерли как минимум 16 кандидатов от различных партий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

© FILIP SINGER/EPA/TACC

Отмечается, что семеро умерших представляли партию «Альтернатива для Германии», а остальные Социал-демократическую партию Германии, Свободную демократическую партию, «Зеленых» и другие партии.

Местные СМИ также сообщают, что после сообщений о смерти политиков «начали распространяться разного рода слухи и спекуляции». Однако полицейское расследование показало, что все смерти наступили от естественных причин. Позже представитель «Альтернативы для Германии» заявил, что следователи не нашли признаков насилия, а у многих умерших «были сопутствующие заболевания».

Ранее Канада призвала своих граждан быть «предельно осторожными» при поездках в Германию.