Стало известно о смерти 16 кандидатов перед муниципальными выборами в ФРГ

Немецкие СМИ сообщают о смерти кандидатов в преддверии выборов в федеральной земле на западе Германии. По данным Bild и Welt, умерли не менее 16 политиков, среди которых кандидаты от правой партии «Альтернатива для Германии», Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии Германии, «Зеленых» и других более мелких политических движений.

© FILIP SINGER/EPA/TACC

В четырех случаях полиция исключила неестественные причины смерти.