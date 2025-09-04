Оскорбительные высказывания в адрес президента Владимира Путина, которые позволяет себе канцлер Германии Фридрих Мерц, связаны с тем, что Россия не проигрывает на поле боя, не изолирована в мировой политике и ее экономика не рушится. Об этом заявил «Аргументам и фактам» немецкий политолог Александр Рар.

«Мерц злится, что Россия не проигрывает на поле боя, несмотря на поставку немецкого оружия. Он рассержен на президента США Трампа, что тот не вводит жестких санкций против России. Он в ярости по поводу успеха саммита в Пекине, что Россия не изолирована и что ее экономика не рушится», — пояснил эксперт.

По мнению политолога, Мерц исходит из того, что «с Россией надо «биться», как в свое время Запад «бился» с СССР», и он не допускает для себя мыслей о партнерстве и сотрудничестве с Москвой.

Ранее канцлер Германии заявил о том, что «нет никаких оснований» верить президенту России Владимиру Путину, и Западу необходимо самостоятельно «создать почву» для прекращения украинского кризиса. По его мнению, этому может способствовать введение пошлин для стран, ведущих торговлю с Россией, для «истощения» российской экономики.

Также канцлер отмечал, что Германия уже вошла в состояние конфликта с Россией. Как объяснил Мерц, это связано с тем, что Москва «дестабилизирует» Германию и проводит операции по вмешательству через Интернет.