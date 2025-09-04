Канада предупредила о возможных терактах в Европе

Власти Канады 3 сентября обновили свои предупреждения для путешественников по нескольким популярным направлениям, включая страны Карибского бассейна и Европу. На сайте правительства сообщается, что канадцам стоит быть «предельно осторожными» во время поездок в Германию.

Канадские власти объяснили свое предупреждение «угрозой терроризма» в Германии. Также в Оттаве сослались на различные мелкие преступления.

В сообщении подчеркивается, что в Германии «имеют место мелкие правонарушения, такие как карманные кражи и вырывание сумок». Организованные группы карманников часто используют отвлекающие приемы и особенно активны в крупных городах, на вокзалах и в метро, в общественном транспорте и в районе туристических достопримечательностей.

«Значительно увеличилось количество краж паспортов в поездах, особенно в летний и зимний сезон отпусков. Следите за тем, чтобы ваши вещи, включая паспорт и другие проездные документы, всегда были в безопасности», - призвали канадские власти туристов, отправляющихся в Германию.

По оценке канадского правительства, насильственные преступления в Германии редки, но все же случаются. Имеют место преступления, совершаемые крайне правыми экстремистами против лиц, принадлежащих к этническим, религиозным или политическим меньшинствам.

«Хотя туристы не преследуются специально, вы можете оказаться не в том месте не в то время. В местах массового скопления людей, например, в торговых районах и транспортных узлах, происходили такие жестокие преступления, как нападения с ножом и наезды автомобилей», - подчеркивается в сообщении.

В правительстве Канады заявили, что террористические атаки в Германии «могут произойти в любой момент». За последние несколько лет в стране было совершено несколько терактов, в результате пострадало и погибло множество людей. Вероятны дальнейшие атаки, считают в Оттаве. Цели террористов могут включать правительственные здания, школы, места поклонения, аэропорты, туристические достопримечательности, рестораны, бары, торговые центры, отели и другие места, часто посещаемые иностранцами.

Помимо Германии Канада призывает граждан быть «предельно осторожными» во время путешествий в Испанию, на Багамские острова, в Камерун, на Кубу, в Эквадор, Доминикану, Италию, Сенегал, Зимбабве и другие страны.