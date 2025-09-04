В Узбекистане будут сокращать тюремный срок за прочитанные книги

Сенат Узбекистана утвердил закон, позволяющий осужденным уменьшить срок тюремного заключения на три дня за каждую прочитанную книгу из утвержденного списка, но не более 30 дней в год. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

Согласно закону, книга должна входить в перечень произведений, которые направлены на формирование у осужденных верных нравственных ценностей. Этот список утвержден Республиканским центром духовности и просветительства. Факт прочтения указанных книг должен быть подтвержден.

Преимуществом могут воспользоваться все осужденные, за исключением тех, кто приговорен на пожизненное заключение.

В Узбекистане ожидают, что новый закон коснется более 13,5 тыс. человек, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

В прошлом году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России составила перечень самых популярных книг среди заключенных. Список возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В перечень также вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма и другие произведения.