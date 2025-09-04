Зеленский и Уиткофф проведут отдельную встречу

Украинский лидер Владимир Зеленский проведет отдельную встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Париже, где проходит заседание членов так называемой «коалиции желающих» по Украине. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Встреча будет продолжением переговоров, которые прошли в Вашингтоне 18 августа, сообщает издание.

На фоне обсуждений гарантий безопасности Киеву заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России» заявлял, что российская сторона готова работать над обеспечением таких гарантий Украине при условии, что бывшая советская республика не будет обладать ядерным оружием, останется нейтральной и не входящей в военные блоки.

Галузин отметил, что РФ заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, именно поэтому с Москва инициировала прямые двусторонние переговоры. Дипломат отдельно отметил усилия США в урегулирование, а также выразил надежду, что позитивная динамика после встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже сохранится.