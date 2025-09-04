Названы главные цели Зеленского на возможной встрече с Путиным

В ходе возможной встречи с президентом России Владимир Зеленский рассчитывает получить легитимизацию со стороны Москвы и поднять свой рейтинг, не исключено, что он попытается устроить и скандал. Об этом заявил News.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Пекине заявил о том, что согласен лично встретиться с Зеленским. Он добавил, что если тот готов к встрече, то пусть приезжает в Москву.

По мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, Зеленский не может в ходе возможной встречи с Путиным, согласиться на то, чтобы отдать территории ДНР и ЛНР в обмен на территории в Сумской и Харьковской областях.

«Он скажет решительное «нет» и поднимет свой рейтинг на Украине, что ему и необходимо. Конечно, он нахамит [Путину] по полной программе, как и [президенту США Дональду Трампу], и приобретет определенный вес среди европейских лидеров. [Для] Зеленского минимум — это легитимизация и [желание устроить] скандал», — пояснил политик.

При этом он уверен, что Зеленский боится разговора с российским лидером и не хочет лететь в Москву, но он нуждается «в формальной встрече, чтобы быть по сути признанным легитимным со стороны России».

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. При этом президент США Дональд Трамп уже заявил о необходимости выборов на Украине.