Томатная месть Алиева: Баку стучит на Ереван и Россию в Вашингтон и Брюссель

После введения широкомасштабных ограничительных мер против России в связи с украинским конфликтом, внешняя торговля Армении неожиданно показала колоссальный рост. Если ранее оборот составлял около 7 миллиардов долларов, то теперь он перевалил за отметку в 30 миллиардов. Такие данные обнародовал руководитель азербайджанского экономического исследовательского центра Фикрет Юсифов. По его мнению, столь резкий скачок свидетельствует о том, что Ереван активно задействован в схемах обхода санкций и тем самым помогает Москве, за что должен понести наказание.

Организация направила официальные обращения сразу в несколько западных структур — вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу, главе Госдепа Марко Рубио, президенту Европейского совета Антониу Коште и руководителю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В письмах содержится призыв ввести ограничительные меры уже против самой Армении.

Там указывается, что ранее республика традиционно демонстрировала самые скромные показатели внешней торговли в регионе, но именно с началом украинского кризиса и введением антироссийских санкций произошёл скачок, который явно не соответствует реальному потенциалу армянской экономики.

Особое внимание авторы обращения акцентировали на торговле драгоценными камнями и металлами. Так, если в 2021 году объём импорта составлял лишь 248 миллионов долларов, то к 2024 году цифра подскочила до 7,4 миллиарда, то есть увеличилась почти в 30 раз. Возникает закономерный вопрос, как страна с хроническими финансовыми трудностями вдруг начала завозить ювелирные изделия и сырьё для них в таких масштабах, которые несоизмеримы с потребностями внутреннего рынка. Именно этим, в частности, задаётся азербайджанское издание «Калибер.az».

В итоге в обращении азербайджанской стороны делается вывод: Армения, скорее всего, действует как посредник в схемах международного уровня, фактически помогая Москве обходить западные барьеры. В этой связи, по мнению авторов писем, Запад должен отреагировать и напомнить Еревану о международных обязательствах, применив к нему меры наказания.

Впрочем, многие аналитики усматривают в таком резком выпадe Баку не столько заботу о санкционном режиме, сколько элементарное стремление «отомстить». В последнее время отношения между Россией и Азербайджаном заметно охладели. В РФ усилились операции против этнических преступных сообществ, фиксируются аресты лидеров азербайджанских диаспор, а недавно Баку получил отказ во вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. На этом фоне обвинения в адрес Армении выглядят скорее демонстрацией раздражения и обиды.

Однако, по оценкам наблюдателей, истинный нерв конфликта куда прозаичнее и связан с сельскохозяйственным рынком. Уже несколько месяцев в экспертной среде говорят о так называемой «томатной войне». Россельхознадзор под разными предлогами блокирует ввоз азербайджанских помидоров: то в партиях обнаруживаются карантинные вредители, такие как южноамериканская томатная моль или плодожорка, то возникают претензии к документации. Из-за этого тысячи тонн продукции оказываются невостребованными и гниют на свалках. Журналисты азербайджанского портала Minval сообщали о разорении фермеров, а также о том, что местные консервные заводы физически не могут переработать избыточный объём урожая.

Ранее подобные проблемы на российском рынке для азербайджанских производителей были редкостью: Москва традиционно оставалась главным и стабильным покупателем их сельхозпродукции. Теперь же Баку, атакуя Ереван обвинениями в «помощи России», рассчитывает хотя бы таким образом нанести Москве неприятности. В идеале — вынудить Армению свернуть свои схемы, чтобы избежать новых санкций, и тем самым ослабить её экономику. Ведь сильный и благополучный сосед явно не входит в интересы азербайджанских элит, резюмирует «Блокнот».