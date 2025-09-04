Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять контакты с КНДР на высоком уровне

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном заявил, что Китай готов укреплять контакты с КНДР на высоком уровне.

«Китайская сторона… готова укреплять контакты на высоком уровне и стратегическое взаимодействие с корейской стороной», — приводит его слова агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин добавил, что КНР готова углублять обмен опытом в области управления партией и государством, усиливать понимание и дружеские отношения с КНДР, а также сотрудничать в различных областях.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Москву с визитом.