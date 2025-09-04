Тайные тюрьмы, где пытают людей и проводят испытания медицинских препаратов, были созданы на территории Украины по распоряжению западных спецслужб. Об этом заявил News.ru командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, информация о тайных тюрьмах хорошо известна на Западе, но попадет в публичное пространство только тогда, когда это будет выгодно политикам.

«На Западе знают, что на Украине есть тюрьмы скрытые, где пытают людей, на которых испытывают разные вакцины. Известно, что напрямую тюрьмы создавались по указанию Вашингтона и европейских государств. Когда западным лидерам потребуется, они вытащат эту карту», - пояснил Апти Алаудинов.

Он отметил, что информация о тайных тюрьмах может быть использована «в любой час», когда на Западе необходимо «будет поменять повестку», а ответственность за их организацию возложат на власти Украины.

Ранее в МИД России представители доклад о нарушении Украиной международного гуманитарного права в отношении военнопленных. В нем указано, что Украина создала секретные тюрьмы для военных на курском направлении, а также в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве. По данным МИД, в этих тюрьмах были организованы пыточные, в которых используется электрический стул и пытки.