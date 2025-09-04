Запад продолжает приходить в себя от результатов саммита ШОС и принимать новую реальность. Как сообщает РИА Новости, для западных стран критично не только формирование многополярности, но и то, что Индия решила четко самоопределиться на стороне Глобального Юга и Востока.

Индия — страна с населением почти в 1,5 млрд, которая лидирует по темпам экономического роста. Она зримо перевешивает геополитические весы в пользу незападных стран. Если до этого западным СМИ удавалось «продать» свое видение баланса сил, то теперь это не получается.

Из-за этого на Западе выясняют, кто «потерял Индию». Либерально-глобалистские элиты обвиняют в первую очередь президента США Дональда Трампа и неуклюжую попытку выбить из премьер-министра Нарендры Моди обращение в Нобелевский комитет.

«Сказалось полное забвение наследия западного колониализма, оставившего долгую и недобрую память о себе и в Индии, и в Китае, при том что, в отличие от западных элит, там в цивилизационном отношении незлопамятны и незловредны. Словом, цивильное поведение наших партнеров по ШОС там принимали за нечто само собой разумеющееся, отрицая вместе с историей и свои колониальные грехи», — отмечает агентство.

Кроме того, ШОС является воплощением воли ведущих стран Евразии к единству без Запада. В отличие от БРИКС, которую еще можно сравнивать с «Большой двадцаткой», она не поддается медийному манипулированию и напрямую противостоит атлантизму и натоцентризму.

К случаю пришлось и празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией, которая хоть и была восточноазиатской страной, развивалась по канонам Запада — с опорой на силу и внешнюю агрессию. Ее «восточноазиатская сфера совместного процветания» была точной копией идеи немецкого «расширения жизненного пространства», под лозунгом которого были развязаны две мировые войны, — не удивительно, что страны ждал один исход. Только экономический кризис в Японии случился раньше, чем на Западе, вследствие чего и японская агрессия началась раньше. Сейчас и Западная Европа, и Япония оказались вне игры в Евразии.

Огромное символическое значение имеет и договоренность между РФ, Китаем и Монголией о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Путем разворота на Восток Москва и ее партнеры не ввязываются в конфронтацию, которую уже навязали на Украине, а продвигают позитивную повестку собственного развития.

«Задевает именно отстраненность от Запада и его глобальной повестки дня, включая деглобализацию. Здесь, наоборот, за глобализацию и за эффективную ВТО. Здесь также за равную и неделимую безопасность, которая невозможна в Европе с ее натоцентричной архитектурой безопасности. Поэтому все позитивное в Европу придет с Востока, если и когда им надоест вариться в собственном соку», — подчеркивается в статье.

Запад сейчас действует со своим порядком, основанным на правилах вне ООН. Вместе с тем Тяньцзинская декларация утверждает послевоенный международный порядок с центральной ролью ООН и ее Устава. Кроме того, в рамках ШОС форсируются элементы повестки БРИКС, которые развиваются своими темпами из-за трансконтинентального характера объединения — в Евразии же время не ждет.

В конечном счете, следует воздать должное администрации Трампа, которая форсировала объединение Глобального Юга и Востока. У американского президента явно был свой график построения отношения с незападными странами, однако теперь Вашингтону придется переоценить ситуацию и резко сменить курс.