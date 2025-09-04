СВС: Китай пытается стать лидером нового миропорядка

КНР пытается занять лидирующую роль в формировании нового миропорядка, в то время как "Соединенные Штаты теряют своих союзников". Такое мнение выразил канадский телеканал СВС.

© CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China

Он обратил внимание на "пышный китайский военный парад", который, как считает телеканал, "мог быть сигналом о попытке смены мирового порядка" и демонстрацией Китаем своей лидирующей роли в процессе формирования будущего миропорядка.

СВС также отметил, что параду предшествовал крупный дипломатический саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участниками которого стали в том числе президент РФ Владимир Путин и лидеры еще более чем 20 государств. Как подчеркнул телеканал, все это происходит на фоне того, что США "теряют своих союзников".

Народно-освободительная армия Китая 3 сентября провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. По его итогам было подписано 15 новых документов о сотрудничестве.