События в Китае «носят по-настоящему эпический характер», однако Запад попытается сохранить за собой решающее влияние на международной арене. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» политолог-американист Константин Блохин.

Ранее в Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем приняли участие президент России Владимир Путин, глава Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры. Также политики посетили торжества по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил недовольство встречей лидеров КНР, России и КНДР на военном параде в Пекине. Он попросил Си Цзиньпина передать «привет» российскому президенту и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, обвинив их в сговоре против США. А глава европейской дипломатии Кая Каллас, рассуждая про совместное появление Путина, Си и Кима, заявила о «прямом вызове» сложившемуся миропорядку.

США и их союзники столкнулись с противостоянием незападных стран, но пока преждевременно называть это брошенным вызовом и говорить о формировании полноценного антизападного союза, отмечает издание.

При этом политолог Константин Блохин уверен, что западные лидеры исходят из того, что признание многополярного мира станет проявлением их слабости и настроены на эскалацию, а не на диалог.

«Запад господствовал последние 500 лет и навязал миру свое главенство через силу. И понимает он только силу. Да, события в Китае носят по-настоящему эпический характер, но этого не хватит. США и их союзники пойдут на все, чтобы сохранить свою гегемонию», - пояснил эксперт.

Блохин также напомнил, что американский военный бюджет составляет все военные расходы Китая, России и Индии, умноженные на два.

«Принятие требований восточного лагеря возможно, но для этого должен произойти новый Карибский кризис — когда стороны вплотную подойдут к ядерной войне, но в последний момент решат, что худой мир лучше доброй ссоры», — констатировал Блохин.

При этом сегодня во Франции пройдет встреча «коалиции желающих», посвященная военному конфликту на Украине. И хотя она вряд ли готовилась как ответ на саммит в Китае, два события все равно невольно будут сравнивать, подчеркивается в статье.