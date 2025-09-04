«Не позвали на ночевку»: в США посмеялись над обидой Трампа на Си

Американский комик и телеведущий Джимми Киммел предположил, что президент США Дональд Трамп обиделся, не получив приглашение на «ночевку суперзлодеев» в Пекине. Отрывок шоу Киммела опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На этой неделе в Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В саммите приняли участие президент России Владимир Путин, глава Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры. Также политики посетили торжества по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

На военном параде в Пекине к Путину и Си присоединился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Газета The Guardian писала, что первому в истории совместному появлению трех лидеров был придан «мощный символизм».

Встречи и торжества в Пекине привлекли внимание Трампа. Хотя президента США не было в списке приглашенных, он дал понять, что следит за событиями в китайской столице, и то ли в шутку, то ли всерьёз обвинил гостей парада в заговорах против США. Киммел отметил, что масштаб торжеств в Пекине был впечатляющим.