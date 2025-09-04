ЕС опасается, что ФРГ откажется от возможной военной миссии на Украине

Европейские чиновники и дипломаты опасаются, что Германия может в конечном итоге отказаться от участия в возможной военной миссии на Украине, которую западные страны хотят отправить туда в случае урегулирования украинского кризиса. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

© Imago/TACC

"В Брюсселе опасаются, что федеральное правительство [Германии] может отказаться от планов по мирной миссии", - пишет журнал. Неназванный европейский дипломат сказал изданию, что правительство канцлера Фридриха Мерца ставит себе цель сделать Германию "ведущей страной в усилившейся Европе" и потому не может несколько месяцев подряд участвовать в планировании миссии, а потом "соскочить с поезда".

По словам собеседника издания, если Берлин в итоге решит вместо отправки военных просто выделять деньги на поддержку Украины, то для Германии это будет "огромный международный репутационный ущерб". Он также отметил, что европейцы должны "удерживать интерес американцев" к такой миссии. Если Европа не сможет добиться результата, то в этом увидят подтверждение правоты своих взглядов скептики из окружения президента США Дональда Трампа, которые считают, что Вашингтону не следует заниматься украинским вопросом, пишет журнал.

Берлин не исключает возможность участия своих военных в возможной миссии, но называет одним из условий для этого "политическую договоренность о завершении войны". При этом ситуация еще далека от перемирия или мирного договора, считают в правительстве Германии. Другим условием называется существенная роль США в такой гипотетической миссии.

Собеседники журнала в Брюсселе при этом указывают, что это противоречит требованиям американцев - они хотят услышать от европейцев, какой конкретно вклад те готовы внести в установление мира на Украине, и только после этого администрация Трампа будет готова принять решение о собственном участии.

"В Берлине не хотят идти на такой риск", - пишет журнал.

Хотя США уже не исключают своего участия в возможной миссии, американские военные в контактах с европейскими коллегами не конкретизировали, чем может помочь Вашингтон. В Германии прояснение этого вопроса считают ключевым, уточняет журнал.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов. Ранее в интервью телеканалу NBC News министр также заявлял, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.