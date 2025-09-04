Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Германия рассмотрит переброску войск в Польшу

Германия рассматривает возможность переброски части своих войск, которые сейчас обучают украинцев, в Польшу, сообщил The New York Times высокопоставленный европейский чиновник. Однако этот план потребует переговоров с НАТО и нового мандата от немецкого парламента. Президент Франции Эммануэль Макрон 4 сентября проведет виртуальную встречу с европейским лидерами и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить создание «сил успокоения». Эти силы, по задумке Парижа и Лондона, могут стать одной из гарантий безопасности для Украины. Французские и британские военные разрабатывают планы создания сил, которые были бы размещены вдали от линии фронта или линии прекращения огня.

По словам сотрудников офиса Макрона, эти планы «достаточно детальны и содержат достаточно конкретных обязательств со стороны стран-партнеров, чтобы быть убедительными». Однако многие крупные европейские страны, включая Германию и Италию, как и США, исключили отправку войск на Украину. Немцы настроены менее оптимистично, чем французы, заявляя, что многое еще только предстоит обсудить. По словам немцев, точный характер «сил успокоения» зависит от того, будет ли вообще достигнуто урегулирование, каковы будут условия такого урегулирования и согласится ли Россия на размещение войск европейских стран и стран НАТО на территории Украины. На сегодня только Франция, Британия и крошечная Эстония публично заявили о возможности размещения войск на Украине, подчеркивается в статье.

«Мощный символизм» встречи Путина, Си и Кима

Резкие изменения геополитического ландшафта - украинский кризис и, что особенно важно, переизбрание Дональда Трампа в США - объединили президента России Владимира Путина, главу Китая Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в ситуации, которую многие наблюдатели называют «резкой перекройкой мирового баланса сил», пишет The Guardian. На этой неделе Путин, Си и Ким вместе появились на военном параде в Пекине.

Как отмечает The Guardian, первому в истории совместному появлению трех лидеров был придан столь мощный символизм, что эта встреча грозила затмить масштабный парад. Кадры из Пекина доказывают, что неформальный альянс России, Китая, Ирана и Северной Кореи «вышел за рамки гипотез и перешел в хаотичную сферу реальной политики». Лидеры в столицах от Вашингтона и Лондона до Токио и Сеула наверняка наблюдают за происходящим со смесью любопытства и тревоги. Встречи в Пекине уже привлекли внимание Трампа. Хотя президента США не было в списке приглашенных, он дал понять, что следит за событиями в китайской столице, то ли в шутку, то ли всерьёз обвинив гостей парада в заговорах против США.

«Паника из-за самолета фон дер Ляйен и провал попыток обвинить Москву»

На этой неделе Европу заполонили слухи, что у самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возникли проблемы с посадкой в Болгарии из-за заглушенного сигнала GPS. Газета Financial Times, корреспондент которой находился на борту самолета, написала, что лайнер кружил над аэропортом в течение часа, прежде чем пилот совершил посадку, используя бумажные карты. Брюссель и София поспешили обвинить Россию, назвав случившееся «вопиющим вмешательством». В Кремле все обвинения отвергли. Инцидент мог спровоцировать серьезный дипломатический кризис или «даже что-то похуже», но прошло несколько дней и в Евросоюзе замалчивают случившееся, пишет Politico.

Сервис отслеживания полетов Flightradar24 сообщил, что сигнал GPS самолета фон дер Ляйен не терялся, а посадка задержалась всего на девять минут. Публичные данные показали, что тот же самолет столкнулся с помехами GPS накануне над странами Балтии, но не в Болгарии. В итоге премьер-министр Болгарии Росен Желязков смягчил заявления о прямом вмешательстве России, назвав инцидент рядовой ошибкой, связанной с «более широкими последствиями» украинского кризиса. Болгарские власти также установили, что самолет оснащен резервной электронной системой с использованием радиолучей, которая позволяет ему приземляться без использования бумажных карт.

Зеленский допустил «корейский сценарий» для Украины

Владимир Зеленский заявил, что допускает «корейский сценарий» урегулирования на Украине. Зеленский заявил в интервью французскому журналу Le Point, что развитие Южной Кореи несопоставимо с развитием КНДР. Он подчеркнул, что в Северной Корее наблюдается упадок «в инфраструктуре, экономике и развитии», тогда как Южная Корея «совершила скачок вперед в развитии цивилизации, технологий и экономики». По мнению Зеленского, связано это с тем, что Сеул «сосредоточен на людях» и «культивирует гуманизм». Отвечая на вопрос, возможен ли такой сценарий на Украине, Зеленский сказал, что «все возможно».

В то же время он подчеркнул, что у Южной Кореи есть важный союзник - США. Зеленский добавил, что южнокорейцы по-прежнему сталкиваются с рисками: их экономика процветает и они защищены, но пока Северная Корея «остается такой, какая она есть, пока характер ее руководства остается прежним», Южная Корея не будет в полной безопасности. Зеленский отметил, что у Южной Кореи есть многочисленные системы ПВО, которые гарантируют ее безопасность. Он подчеркнул, что Украина «полна решимости» получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которыми обладает Южная Корея. Однако сравнение ситуаций «имеет свои пределы»: население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов человек, в то время как России - более 140 миллионов. По словам Зеленского, полная копия южнокорейской модели, вероятно, не подошла бы для нужд безопасности Украины, но ее экономическая модель - «хороший пример».

В ЕС призвали «заставить Россию сесть за стол переговоров»

Глава Совета ЕС Антониу Кошта призвал усилить давление на Россию, чтобы «заставить ее сесть за стол переговоров», пишет немецкое издание N-TV. После встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером в Вене Кошта заявил, что президент России Владимир Путин, похоже, не заинтересован в соглашении.

Глава Совета ЕС заявил, что в этом контексте Евросоюз планирует работать над 19-м пакетом санкций. ЕС готовит гарантии безопасности для Украины, добавил Кошта. В четверг в Париже состоится конференция «коалиции желающих». Ее участники надеются вскоре представить гарантии, которые обеспечат «надлежащую защиту Украины, когда и если наступит мир», заключил Кошта.