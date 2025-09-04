Украина не может повторить экономический успех Южной Кореи, так как у властей страны отсутствуют нужные навыки и цели. Об этом газете «Взгляд» заявил политолог и экономист Иван Лизан.

«Украина при нынешних политиках и чиновниках с их ценностями не станет Южной Кореей. Украинские власти не способны построить Южную Корею, поскольку они не обладают необходимыми навыками: ни интеллектуальными, ни волевыми», — сказал он.

Эксперт добавил, что на Украине также отсутствуют механизмы управления, а также цели создать процветающую страну. По его словам, офис президента республики Владимира Зеленского заинтересован в консервации Украины в ее текущем состоянии.

Лизан заявил, что основными отраслями украинской экономики является освоение западной финансовой помощи, мародерство, а также «обогащение за счет откупных от мобилизации». Он подчеркнул, что экономическая модель страны ближе к прибалтийской, где «основной доход основан на русофобии».

Ранее Владимир Зеленский предрек Украине развитие по примеру Южной Кореи. Он подчеркнул, что после окончания корейской войны не был подписан ни один документ, который мог бы считаться мирным договором, однако страна смогла достичь процветания.