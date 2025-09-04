Будут делать выводы: ЕС может потерять влияние на Глобальном Юге

Западные страны будут делать выводы после поездки президента России Владимира Путина в Китай, но уже понятно, что влияние Европы на Глобальный Юг снижается. Такое мнение высказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

На этой неделе в Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем приняли участие президент России Владимир Путин, китайский лидер Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры. Также политики посетили торжества по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. По итогам двусторонней встречи Путина и Си Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве.

По словам сенатора Андрея Денисова, Запад видит, что его влияние на Глобальном Юге снижается, и в России не ожидали положительной реакции от западных стран на поездку Владимира Путина в Пекин.

«Что касается реакции, она абсолютно предсказуема, никто не ждал ничего хорошего, никто не ждал аплодисментов. А вот то, что будут делаться выводы, это совершенно очевидно», - пояснил политик.

Он также констатировал, что Европа «сама себя загоняет в тупик», проводя «высокомерную и неприемлемую» для многих стран политику.

«Если дело так пойдет, то влияние европейского сообщества на происходящее в мире будет просто падать. И виноваты в этом будут только они сами», - добавил сенатор.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо выразил сожаление, что из стран ЕС в Пекине была представлена только Словакия. Он подчеркнул, что сейчас создается «новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новый баланс сил». Участие в дискуссиях с другими странами означает «поддержку диалога вместо игры в обиженного ребенка», отметил Фицо.