В Грузии резко ответили на требования Евросоюза

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности властей страны отказаться от безвизового режима с Европейским союзом в случае ультиматума. Его заявление прозвучало после получения официального письма от Еврокомиссии по вопросам миграции, сообщает Sputnik Грузии.

© David Mdzinarishvili/EPA/TACC

В запросе содержится просьба предоставить информацию о выполнении ключевых условий для сохранения визовой либерализации, среди которых — отмена закона об «иноагентах» и запрет пропаганды ЛГБТ* (* -международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Кобахидзе подчеркнул, что для Грузии приоритетом являются сохранение суверенитета, мира и стабильности. Он назвал требования ЕС «пустыми политическими ультиматумами», не подкрепленными юридическими основаниями.

Молдавия готовится пойти по пути Грузии

Премьер-министр выразил готовность к открытому диалогу со всеми сторонами, но отметил, что текущие претензии, по мнению властей, несправедливы и являются формой шантажа. Он добавил, что визовая либерализация — лишь вопрос удобства поездок, в то время как защита традиционных ценностей и стабильности — экзистенциальные вопросы для грузинского народа. Правительство намерено отстаивать свой выбор, основанный, по его словам, на волеизъявлении граждан.

