«Если мир рухнет»: американские миллиардеры готовятся к апокалипсису

Американские миллиардеры массово обзаводятся бункерами в ожидании апокалипсиса. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что спрос на подземные убежища премиум-класса резко вырос после 2020 года. Стоимость самых роскошных из них достигает нескольких миллионов долларов. За эти деньги покупатель получает полностью автономный жилой блок с кухней, несколькими спальнями, генераторной, прихожей и ванной. За отдельную плату можно оборудовать оружейную комнату или винный погреб.

Спрос растет из-за паранойи миллиардеров. Одни опасаются ядерной войны, другие — новой масштабной эпидемии. Есть и те, кто боятся восстания против богачей.

«Они хотят подстраховаться на случай, если мир действительно рухнет», — объяснил тенденцию владелец компании-производителя бункеров Atlas Survival Shelters Рон Хаббард.

Хаббард добавил, что его фирма работает под заказ и у них уже собралась очередь из желающих построить собственный бункер.