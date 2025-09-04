В Китае ответили на обвинение Трампа в заговоре против США

Развитие дипломатических отношений Китая с другими странами, в частности с Россией и КНДР, не направлено против третьих сторон.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на обвинение президента США Дональда Трампа в подготовке «заговора против Соединенных Штатов», передает РИА Новости.

«Китай никогда не нацеливается на третьи стороны при развитии дипломатических отношений с какой-либо страной», — ответил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин счел слова Трампа проявлением его чувства юмора.

«Президент Соединенных Штатов не лишен юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем. У меня с ним добрые отношения сложились, мы обращаемся друг к другу по именам», — сказал российский лидер.

До этого Трамп заявил о заговоре против США, комментируя встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.