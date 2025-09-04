В США заявили о масштабной хакерской атаке со стороны Китая

Китай десятилетиями взламывал американские энергосистемы и компании. Похищение конфиденциальных файлов и интеллектуальной собственности – такой, как чипы – должно было обеспечить Пекину преимущество над Соединенными Штатами, пишет The New York Times.

По данным издания, самой масштабной в истории Китая стала кибератака, совершенная группой, известной как Salt Typhoon. Как заявили эксперты и официальные лица после года расследования, атака была направлена более чем на 80 стран и, по словам официальных лиц, могла привести к краже информации почти у каждого американца.

Официальные лица признали, что масштаб атаки был намного больше, чем предполагалось изначально. Представители службы безопасности предупредили, что украденные данные могут позволить китайским спецслужбам использовать глобальные коммуникационные сети для отслеживания целей, включая политиков, шпионов и активистов.