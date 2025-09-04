Совершенно неожиданное подтверждение того, что Россия стала катализатором распада Запада и ряда соседей, пришло из Румынии. Как сообщает РИА Новости, президент страны Никушор Дан заявил, что, если Россия победит в украинском конфликте, Молдавия может повторить путь Грузии.

Автор статьи отмечает, что президент подтвердил верность курса, выбранного Тбилиси в начале спецоперации, когда государство отказалось от антироссийских санкций — такая политика принесла Грузии жирные дивиденды экономического плана. Дан переживает, что набирающий благосостояние Тбилиси станет плохим примером для Кишинева, который загибается под управлением президента Майи Санду.

Грузия и Молдавия небольшие страны, однако из-за скромных размеров в них быстрее протекают экономические процессы. Таким образом, можно быстрее оценить результативность тех или иных стратегий. Сама Грузия оказалась самой обучаемой из всех постсоветских республик и после конфликта с РФ в 2008 году политическая верхушка страны показывает практичность и прозорливость.

«Грузины 17 лет назад прошли тот путь, по которому нынче, роняя области и собственный ВВП, шагает Украина. И куда все те же кукловоды выводят маленькую Молдавию», — отмечается в статье.

Грузия показывает отличные экономические показатели. В 2024 году рост реального ВВП составил 9,4%, а к концу текущего года ВВП впервые превысит 100 млрд лари — 37 млрд долларов. Последний показатель с 2012 года вырос в пять раз. Кроме того, за шесть лет там появились почти 360 тысяч рабочих мест.

Нейтральная позиция по отношению к России позволила грузинам за прошлый год заработать на туризме 4,4 млрд долларов, показав рост в 7,5%. В текущем Тбилиси ожидает увеличение поступлений от сферы туризма еще на 100 млн долларов, а также рост количества туристов из России на 10%. Товарооборот Грузии и РФ вырос за прошлый год более чем на 10% до 2,5 млрд долларов, а товарный экспорт в Россию в первом полугодии поднялся на 14%, до 3,2 млрд долларов.

Тем временем ситуация в Молдавии незавидна. При населении на треть меньше грузинского Кишинев в 2024 году показал рост экономики всего в 0,1%. ВВП Молдавии оценивается вдвое меньше Грузии — 18 млрд долларов. Международные эксперты считают, что молдавская экономика уже перешла в устойчивую рецессию. ЕС планировал создать в стране 100 тысяч рабочих мест до 2027 года, однако сколько появилось в реальности — неизвестно.

В связи с этим становятся понятны опасения президента Румынии — имея на табло подобные значения становится все труднее обещать блистательные перспективы евроинтеграции и о том, как прекрасно странам жить без России.