«Вам здесь не рады»: не получивших статус беженца в Греции мигрантов решено сажать

Греция приняла драконовский закон, предусматривающий тюремное заключение для лиц, ищущих убежища, которым отказано. Тем, кто не покинет страну в течение 14 дней, грозит тюремное заключение сроком от двух до пяти лет.

В Греции принят жесткий закон, который может привести к тюремному заключению, штрафам и предписанию носить бирки на лодыжках, что отражает продолжающиеся попытки правоцентристского правительства удержать нелегальных мигрантов от прибытия на греческую территорию, пишет The Guardian.

Жесткие меры наказания открывают беспрецедентную эру абсолютной нетерпимости к людям, которые остаются в стране, если им отказывают в предоставлении убежища. Греция, как пограничное государство, долгое время считавшееся воротами в Европу, в этом году столкнулась с резким притоком мигрантов, напоминает The Guardian.

“Мы подотчетны гражданам Греции, а граждане Греции хотят, чтобы их защищали, - заявил министр миграции Танос Плеврис депутатам перед голосованием. – Мигрантам ясно, что, если ваша просьба о предоставлении убежища будет отклонена, у вас есть два варианта. Либо вы отправитесь в тюрьму, либо вернетесь на родину. Греческое государство вас не принимает… Вам здесь не рады.”

Беззастенчивый правый деятель, чья позиция вызвала возмущение среди более умеренных членов правоцентристского правительства Греции, Танос Плеврис настаивал на том, что убежище будет по-прежнему предоставляться заявителям, которые удовлетворяют потребности в международной защите.

Но согласно новому закону просителям убежища, чьи ходатайства были отклонены и которые не покинули страну в течение 14 дней, грозит тюремное заключение на срок от двух до пяти лет. Меры сдерживания также будут ужесточены: люди, прибывающие без надлежащих документов, будут содержаться под стражей в течение 24 месяцев, по сравнению с нынешними 18 месяцами, в то время как нерегулируемые мигранты, находящиеся в Греции в течение семи лет, больше не будут иметь права легализовать свой статус. Лица, признанные виновными в незаконном въезде, будут оштрафованы на 10 000 евро, пишет The Guardian.

Эти меры были приняты всего через два месяца после того, как премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил о 90-дневном перерыве в рассмотрении заявлений о предоставлении убежища на фоне роста числа прибывающих на острова Крит и Гавдос из Ливии. За первую неделю июля более 2000 человек успешно пересекли границу – значительный рост в стране, где число мигрантов резко сократилось с 2015 года, когда в разгар кризиса с беженцами прибыло более 850 000 человек.

Мицотакис настаивал на том, что приостановка была направлена на то, чтобы дать понять контрабандистам, что “проход в Грецию закрыт”, хотя правозащитные организации осудили это как серьезное нарушение международного права.

Находящееся у власти с 2019 года правительство описывает свою миграционную политику как “жесткую, но справедливую”, отрицая обвинения в незаконном противодействии, направленном на сдерживание просителей убежища.

Выступая перед парламентом, Плеврис сказал, что он гордится тем, что наблюдал за принятием законодательства, которое поставит Грецию в авангарде политики, которую немногие члены ЕС хотели бы проводить в жизнь.

Но в среду негативная реакция была столь же мгновенной, сколь и широкой: судьи предприняли беспрецедентный шаг, чтобы раскритиковать акцент законодательства на репрессиях.

Подчеркнув отсутствие консенсуса по поводу этих мер, Димитрис Кайридис, который ушел с поста министра миграции и предоставления убежища в 2024 году, сказал The Guardian, что, хотя сдерживание остается первостепенным, жизненно важно, чтобы Афины также облегчили легальные пути миграции в то время, когда остро ощущается нехватка рабочей силы.

“Греция нуждается не только в борьбе с нелегальной, но и в поощрении легальной миграции, поскольку этого требует ее растущая экономика”, - сказал он.

За время своего пребывания в должности Кайридис легализовал статус 30 000 незарегистрированных трудовых мигрантов, в которых остро нуждались в сельском хозяйстве, строительстве и туризме.

В условиях демографического кризиса в Греции, который на прошлой неделе вынудил министерство образования закрыть более 750 школ из-за нехватки учеников, работники "Солидарности с мигрантами" назвали этот закон расистским и бессмысленным.