Захарова: у Трампа много недоброжелателей, но сообщения о его смерти — это мелко

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слухи о смерти президента США, отметив, что такие вбросы считаются мелкими даже по мнению недоброжелателей.

Президент США Дональд Трамп сталкивается с большим количеством недоброжелателей, заявила Мария Захарова ТАСС.

На полях Восточного экономического форума она отметила: «Я думаю, что у него огромное количество недоброжелателей, ровно исходя из того, что он озвучивает те вещи, которые были под запретом в Соединённых Штатах Америки».

Захарова подчеркнула, что критики Трампа используют различные методы давления и «демонстрируют» это на практике. Она также использовала цитату из фильма «Покровские ворота», заявив, что подобные вбросы – это «мелко».

По словам дипломата, недовольство вызывает не только позиция Трампа по Украине, но и ряд других вопросов, включая инициативы по отмене третьего пола в американских паспортах и попытки вернуть традиционные американские ценности.

В последние дни в интернете появились слухи о смерти Трампа на фоне его двухдневного отсутствия на публике. Как сообщил журнал Newsweek, хештег #whereistrump занял шестое место по популярности в социальной сети X, а чат-бот Grok зафиксировал более 1,3 млн ознакомлений с постами на эту тему.

При этом ранее Дональд Трамп прокомментировал слухи о собственной смерти.

В Белом доме также опровергли сообщения о смерти президента. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост главы государства, но отметил отличное самочувствие и энергию Дональда Трампа, которому сейчас 78 лет.