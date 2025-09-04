Трамп поделился деталями своего подхода к украинскому конфликту
Президент США Дональд Трамп заявил о важности организации встреч ключевых лидеров в его подходе к урегулированию конфликтов, в том числе украинского.
Детали своей мирной стратегии он раскрыл в беседе с CBS News.
«К счастью, у нас были очень хорошие дни, и как только я собираю их (лидеров — прим. «Ленты.ру») вместе в одной комнате или хотя бы даю им поговорить, у них, кажется, все получается. Мы спасли миллионы жизней», — отметил американский лидер.
Трамп отметил, что его подход заключается в организации встречи глав конфликтующих стран и посредничестве США. Он добавил, что до проведения подобных переговоров он не исключает возможность мирного урегулирования. По словам Трампа, такой подход требует терпения и зачастую долгого ожидания прогресса.
Ранее глава Белого дома заявил, что оптимистично и реалистично настроен в вопросе мирного урегулирования на Украине и потенциальной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.