«Коалиция желающих» загнала себя в тупик

«Коалиция желающих», не сумев получить четкую позицию США, зашла в тупик в вопросе отправки войск на Украину. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на заявления немецкого дипломата.

Собеседник отметил, что «это змея, кусающая свой хвост». Издание проинформировало, что предстоящая встреча Владимира Зеленского с лидерами европейских стран будет посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины.

Согласно французскому источнику, Киев и европейские власти достигли значительных успехов в переговорах о мерах поддержки, однако ожидают одобрения со стороны США.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников сообщило, что США предложили Украине разместить на своей территории американские военные самолеты в качестве гарантии безопасности. Также США намерены предоставлять Киеву разведывательные данные.

Также ранее Зеленский на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что сегодня «коалиция желающих» выглядит «пока что теоретической». Также он отметил, что «верит» в эту коалицию.