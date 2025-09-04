Трамп объяснил свое стремление к Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News, комментируя своё стремление к получению Нобелевской премии мира, заявил, что просто хочет спасать жизни.

«Я не пытаюсь привлечь внимание. Я просто хочу спасать жизни», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее газета The Washington Post писала, что шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира остаются смутными.

В начале августа премьер Камбоджи Хун Манет направил в Нобелевский комитет официальное письмо, в котором предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира «за его исторический вклад в дело продвижения мира во всём мире».