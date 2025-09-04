На Западе сделали тяжелое признание после парада в Пекине

На прошедшем в Пекине параде Китай продемонстрировал вооружения, достойные военной сверхдержавы.

Об этом говорится в статье немецкого журнала Der Spiegel, выдержки из которой приводит РИА Новости.

В частности, авторы публикации цитируют эксперта по ракетному вооружению Маркуса Шиллера, который отмечает, что с технологической точки зрения Поднебесная, возможно, опережает даже США и Запад с его гиперзвуковым оружием DF-17, которое используется для борьбы с флотами в случае необходимости.

«На параде в Пекине китайская армия продемонстрировала ещё одну противокорабельную ракету YJ-17, которая, возможно, транспортирует гиперзвуковой УББ (управляемый боевой блок)», – подчеркнул собеседник издания.

В свою очередь эксперт по китайским военно-воздушным силам и директор China Aerospace Studies Institute, учебного заведения ВВС США Брендан Малвани указал на то, что КНР продолжает укреплять свои военно-воздушные силы.

Так, по его словам, благодаря совместным усилиям на национальном уровне, Китай стал одним из лидеров в большинстве областей авиации и космонавтики, что отражается в наиболее современных самолетах КНР, как в количественном, так и в качественном отношении.

«Военно-воздушные силы КНР стали больше и современнее, чем когда-либо в своей истории», – считает он.

Между тем эксперт по Китаю и директор Института политики безопасности Кильского университета Сара Кирхбергер подчеркнула, что особое внимание Пекин уделяет авианосной группе.

В этой связи она напомнила, что к 2040 году КНР сможет заполучить уже шесть авианосцев. А именно авианосная группа, добавила специалист, считается свидетельством стремления Поднебесной к статусу сверхдержавы.

«Китай может произвести впечатление на небольшие соседние государства и не должен входить в особо опасную зону, а может использовать авианосцы на большем расстоянии от побережья», – резюмировала Кирхбергер.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», глава Белого дома Дональд Трамп неожиданно прокомментировал парад в Пекине, заявив, что Китай, Россия и КНДР обсуждают «заговор против США».

Новости, аналитика и всё самое важное о вооружении и военных конфликтах, - в военном обозрении «Свободной Прессы».