Вайдель обвинила Мерца в угрозе безопасности Германии

Сопредседатель АдГ раскритиковала курс канцлера по отношению к России

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель высказала критику в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В соцсети она заявила, что его политика угрожает безопасности страны.

"Этот канцлер представляет угрозу безопасности для нашей страны!" — написала Вайдель.

По мнению политика, действия главы правительства противоречат усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Фридрих Мерц призвал европейские страны активно работать над ослаблением экономического потенциала России. Он считает, что Запад должен лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность и призывает европейские государства объединить усилия для достижения этой цели.