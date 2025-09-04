Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп возмутился, что Китай недооценил роль США в борьбе с фашизмом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен тем, как роль Соединенных Штатов была отмечена на торжественных мероприятиях в честь победы над фашизмом. Американского лидера очень удивили слова председателя КНР Си Цзиньпина, пишет РИА Новости.

"Мы помогли Китаю очень много, когда они говорят о свободе. Я считаю, надеюсь, я ошибаюсь, но мне кажется, США не было высказано достаточно признательности за помощь Китаю в достижении свободы. Я был очень удивлен речью председателя Си Цзиньпина, он мой друг, но я думаю, следовало упомянуть США в ходе этой речи", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким.

По словам американского лидера, он смотрел церемонию и счел ее красивой.

В МИД назвали гарантии безопасности для Украины неприемлемыми

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гарантии безопасности для Украины, которых хочет Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер. Она отметила, что это гарантии несут опасность европейскому континенту, пишет РИА Новости.

"Все эти идеи киевского главаря, которые, по сути, являются калькой инициатив европейских спонсоров - даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер. Они направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора, для провокаций против нашей страны. Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту", - сказала официальный представитель МИД в ходе брифинга на полях ВЭФ.

В Европе назвали условие отправки войск на Украину

"Коалиция желающих" оказалась в тупике в вопросе об отправке войск на Украину, пытаясь добиться конкретной позиции Соединенных Штатов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету El Pais.

"Это змея, кусающая свой хвост", — сказал изданию немецкий дипломат.

Как говорится в публикации, предстоящая встреча Владимира Зеленского с европейскими партнерами, среди прочего, направлена на то, чтобы выяснить, примет ли глава киевского режима какие-либо гарантии безопасности, даже если они не будут включать размещение военного контингента на территории Украины.

Трамп проведет разговор с европейскими лидерами, сообщили Fox News

Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с европейскими лидерами в четверг в 15.00 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Завтра утром в 08.00 утра по восточному времени (15.00 мск - ред.) президент будет говорить с европейскими лидерами", - заявил ведущий телеканала Шон Хэннити в прямом эфире.

В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что ряд европейских лидеров и Владимир Зеленский проведут в четверг телефонный разговор с Трампом по итогам очередной встречи так называемой "коалиции желающих".

Ведущий Fox News допустил подрыв газопровода "Сила Сибири — 2"

Ведущий американского телеканала Fox News Джесси Уоттерс допустил возможность подрыва будущего газопровода "Сила Сибири — 2" из России в Китай по аналогии с газопроводами "Северные потоки". Он отметил, что закончат газопровод в следующем десятилетии, пишет РИА Новости.

"(Президент России Владимир. — Прим. Ред.) Путин прокладывает большой трубопровод в Китай. Предполагается, что его закончат в следующем десятилетии, он будет обеспечивать 15% энергии Китая. Россия и Китай сближаются. Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как "Северный поток", — заявил ведущий в прямом эфире.

При этом он сделал жест руками во время произнесения слова "кому-то", который символизирует кавычки.