Американский журналист Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером

Американский журналист Такер Карлсон в интервью с политическим аналитиком Майклом Ноулзом на Владимира Путина как самого результативного лидера, с которым ему довелось сталкиваться за всю жизнь.

«Я не собираюсь переезжать в Россию, но Путин – самый эффективный лидер за всю мою жизнь. Я не могу вспомнить более эффективного», — заявил он.

В ответ Ноулз подчеркнул, что Владимир Путин — очень устойчивый лидер для России. В свою очередь, Такер добавил, что за 25 лет у власти Путин значительно улучшил страну, благодаря чему завоевал любовь россиян.

«В Европе нет города, и уж точно в США нет города, который мог бы сравниться с двумя главными городами России», — отметил Карлсон, имея в виду Москву и Санкт-Петербург.

Ранее Карлсон счел смехотворной веру европейцев в возможность нападения РФ на НАТО. По его словам, доказательств тому, что Россия имеет планы насчет Германии или Великобритании, нет.