Политолог объяснил угрозы Трампа сменить позицию в отношении России

Слова президента США Дональда Трампа о пересмотре позиции в отношении России из-за урегулирования украинского конфликта — не более чем риторика, и воспринимать ее следует соответствующим образом, считает политолог-американист Малек Дудаков. Угрозы политика он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Трамп пообещал, что США займут «другую позицию» в отношении России в случае отсутствия прогресса по конфликту на Украине.

«В общем-то, ничего нового мы не слышим сейчас от Трампа. Он все последние месяцы жалуется и на Россию, и на Украину, и на Европу, и на другие страны, потому что у него в голове есть определенный паззл, который, я думаю, хотел бы как-то так сложить, чтобы все подчинялись его воле, но этого не происходит. Поэтому в данном случае эта риторика Трампа — не более чем риторика, и воспринимать ее нужно соответствующе», — высказался Дудаков.

Трамп: США могут пересмотреть позицию по России и Украине

Тем более, отметил политолог, российская сторона недавно подтвердила, что переговорный процесс с американцами снова активизируется — запланирована подготовка к встречам рабочих групп.

То есть смысл в том, что наш переговорный трек с американцами продолжает идти, может быть, не в самом быстром темпе, но говорить о том, что он полностью закончился и заканчивается тоже не приходится Малек Дудаков политолог

Относительно поддержки Киева со стороны США никаких подвижек ждать не стоит, убежден собеседник «Ленты.ру». Позиция Трампа в этом вопросе никак не меняется, обратил внимание Дудаков. Единственное, чем американцы могут помочь — продажей оружия европейцам, однако это небыстрый процесс, требующий времени для производства вооружения и согласований.

«Нужно смотреть, что называется, на дела Трампа, а не на его риторику, которая меняется от одного дня к другому, от одного вопроса журналиста к другому вопросу журналиста в зависимости от того, как они были сформулированы», — заключил эксперт.

Ранее американский президент пригрозил «последствиями», если встреча глав России и Украины не состоится. Трамп также заявил, что готов принять «определенные меры», если украинский конфликт не будет урегулирован в ближайшее время.